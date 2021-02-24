Вряд ли высказывания Андрея Назарова о том, что в 2011 году Артемий Панарин избил в Риге девушку, а его за €40 тыс. евро спасли от уголовного дела, существенно ударят по хоккеисту. Да, «Нью-Йорк Рейнджерс» уже отправил свою главную звезду в двухнедельный отпуск. Но при этом клуб публично поддержал его. Аналогично поступила и НХЛ. Ясно, что просто проигнорировать выступление Назарова за океаном не могли. Тем более Андрей Викторович сам больше 10 лет отыграл в НХЛ, человек в местных кругах известный и даже культовый. Первый русский тафгай в сильнейшей лиге мира завоевал в 1990-е годы немало поклонников среди американской публики.

Совсем не попытаться проверить эту историю было бы неправильно с точки зрения общественного мнения и деловой репутации клуба и лиги. Мы знаем истории, когда люди лишались работы за менее ужасные преступления. Даже если они всплывали спустя 10 лет и основывались лишь на словах предполагаемой жертвы. Из недавних примеров — увольнение из «Калгари» главного тренера Билла Питерса. Темнокожий хоккеист Аким Алиу, игравший под руководством специалиста в конце 2000-х годов в клубе АХЛ «Рокфорд», обвинил своего экс-наставника в расистских высказываниях той поры.

Никого не смутило то, что Алиу молчал больше 10 лет. Разумеется, не стали оглядываться на регалии самого Питерса, успешно работавшего с «Калгари», а несколькими годами раннее принесшего сборной Канады два золота чемпионата мира — в Чехии-2015 в качестве помощника и в России-2016 в качестве главного тренера. Та история закрыла Биллу дорогу в НХЛ, и теперь он работает в екатеринбургском «Автомобилисте».

Не секрет, что североамериканское общество щепетильно в вопросах насилия над женщинами не меньше, чем в вопросах расизма. Но Панарина поддержали, заранее усмотрев в выступлении Назарова политическую составляющую. И отправили в короткий отпуск только для того, чтобы провести формальные проверки, а потом отчитаться, что ничего не подтвердилось. Реальные проблемы Артемию светят, только если найдутся какие-то документальные подтверждения инцидента в Риге, о котором сказал Назаров.

Но мы до сих пор не знаем, могут ли эти подтверждения найтись. Даже если Панарина кто-то отмазал от уголовного дела, то сохранились ли протоколы задержания, заявления потерпевшей и прочие следы процессуальных действий, которые, если они были, можно проигнорировать, но не стереть из различных баз данных. И мы до сих пор не слышим ни подтверждений, ни опровержений от других участников того выездного матча «Витязя» против рижского «Динамо».

Если пройтись по составу подмосковной команды на той игре, то можно обнаружить множество людей, до сих пор играющих или работающих в КХЛ. Нападающий Евгений Тимкин и защитник Динар Хафизуллин играют в СКА, форвард Георгий Белоусов — в «Автомобилисте», защитник Игорь Головков по-прежнему в «Витязе», только теперь не чеховском, а подольском, нападающий Никита Точицкий — в «Сочи». Тогдашний защитник команды Алексей Трощинский сейчас начальник скаутской службы ЦСКА. Был в том «Витязе» и легендарный Даниил Марков, чемпион мира 2008 года, почти десять лет отыгравший в НХЛ.

Наконец, Михаил Анисин, над которым сторонники Панарина уже второй день иронизируют по поводу того, что в вечер предполагаемого избиения Артемием девушки в Риге он пил только сок. Многие эту фразу Назарова приводят как свидетельство вранья тренера, ссылаясь на репутацию Анисина как человека, склонного к потреблению спиртных напитков. Что странно, ибо даже наличие подобных стереотипов не делает Михаила каждодневным алкоголиком. Тем более, сезон-2011/12, во время которого был пресловутый выезд «Витязя» в Ригу, оказался лучшим в карьере Анисина. Через месяц он попал в московское «Динамо», выиграл Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером плей-офф, благодаря чему люди следили за ним даже в нынешнем сезоне, когда он играл за аутсайдера ВХЛ «Ижсталь».

Опасность истории Панарина и Назарова в том, что ни одна из сторон не хочет разбираться в фактической стороне дела. И Артемия поддержали лишь на основе его репутации, не спросив даже других членов той команды. Хотя говорят, что тот же Анисин до сих пор не отвечает на звонки журналистов. Во многом такому отношению к ситуации способствовал сам Назаров, за годы работы тренером в КХЛ отметившийся таким количеством скандалов, что теперь любое сказанное им слово будет всегда оборачиваться против него.

Собственно говоря, тот «Витязь» и был пиком работы Назарова. Будучи хорошим тренером для середняков, он выводил в плей-офф несколько разных команд — «Трактор», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», «Нефтехимик». «Витязь» при нем был на последнем месте в таблице КХЛ, но чуть ли не самой популярной командой в лиге. И не из-за молодых, техничных и креативных Панарина и Анисина, а из-за группы североамериканских тафгаев Дарси Веро, Джереми Яблонски и Джонни Мирасти. Люди развлекали публику своими драками, но в какой-то момент с подачи тренера стали переходить все границы, превращая матчи в настоящую бойню. С тех пор КХЛ жестко пресекла подобные акции, но спустя 10 лет ту команду до сих пор помнят.

Еще более адовая история произошла летом 2015 года, когда только назначенный главным тренером СКА Назаров вляпался в скандал с избиением врача команды Егора Козлова. Сам Козлов публично заявил об этом инциденте. Назаров никак толком инцидент не опроверг, отделался лишь увольнением из клуба через несколько месяцев. Причем не за рукоприкладство, а за неудовлетворительные результаты команды. И теперь Андрей Викторович призывает Панарина публично рассказать о предполагаемых рижских событиях, хотя о них говорит только он, а не пострадавшая девушка, ее родители или сотрудники рижской полиции. В отличие от той истории в деле доктора Козлова есть как минимум слова жертвы.

Поэтому в сложившейся ситуации не хочется занимать ни одну из сторон до максимальной возможной проверки заявления тренера. Ни в коем случае нельзя ни верить ему на слово, ни защищать Панарина только потому, что он кому-то так нравится за свои «правильные» политические высказывания и «свободолюбие», а Анисин якобы не мог декабрьским вечером 2011 года пить только сок. Необходимо отталкиваться от формальных процедур, а не понятийного подхода. Всем сторонам. Включая Панарина, которому, если он не виновен, стоило бы затащить Назарова в суд на предмет клеветы. А Назарову, если он сказал правду, говорить об этом на 10 лет раньше, а не когда в период простоя в работе настроение позволит.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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