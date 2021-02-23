Компьютеры Apple оказались заражены неизвестным вирусом

Около 30 тыс. устройств на MacOS оказались заражены неизвестным вирусом. Зловредное ПО обнаружили на компьютерах в 153 странах. Таинственный вирус назвали Silver Sparrow, передает телеканал «Известия». По словам специалистов по кибербезопасности, эта сетевая угроза имеет сложную природу и ее назначение неизвестно. До сих пор данная программа была в основном бездействующей. Пока Silver Sparrow не нанес вреда компьютерам. Было обнаружено, что раз в час вирус обменивается данными со своими серверами. Специалисты пытаются удалить вредоносную программу, но пока безрезультатно. Инфраструктура ПО использует сети CDN и AWS, что делает отслеживание вируса и его удаление сложным.



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