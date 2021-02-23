Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

Гай Ричи решил снять фильм о Второй мировой войне. В основу картины ляжет книга историка Дэмиена Льюиса, передает телеканал «Известия». По сюжету в 1939 году Великобритания во главе с Черчиллем даст отпор немецким войскам. Супербойцы будут проводить сверхсекретные спецоперации. Съемками фильма займется компания Paramount Pictures.

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