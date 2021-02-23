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ЕС планирует выделить 5,6 млрд евро на создание термоядерного реактора

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ЕС объявляет большой поход за термоядерной энергией. В 2021–2027 годы на проект создания экспериментального термоядерного реактора ITER выделят €5,6 млрд. Общий объем финансирования проекта составит €1,1 трлн, передает телеканал «Известия». Вложениям не мешает даже кризис в экономике и COVID-19. Среди участников проекта ITER Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Корея, Россия и Соединенные Штаты. Первую плазму учёные надеются получить в установке к 2025 году. Стабильная выработка энергии на ITER возможна не ранее 2050-го.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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