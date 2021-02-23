В московской полиции описали новую схему мошенничества в соцсетях

Мошенники нашли новый способ дистанционного хищения денег, предлагая в социальных сетях различные схемы быстрого заработка или выигрыша. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Социальные сети — мощный инструмент общения и взаимодействия в современной реальности, чем и пользуются мошенники. Злоумышленники придумывают всё новые способы. Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей», — сообщил собеседник агентства.

В этой связи в полиции напомнили о необходимости сохранять бдительность при поступлении любых звонков или сообщений от неизвестных пользователей в соцсетях. Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, важно беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением и предоставлением своих документов и не сообщать конфиденциальные данные из СМС незнакомым людям, отмечают правоохранители.

9 февраля руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян рассказал, что публикация реальных имени, фамилии и отчества в социальных сетях может сделать пользователя уязвимым для деятельности мошенников. Злоумышленники могут использовать найденные в Сети данные, чтобы вымогать деньги у родственников и друзей пользователя, а также собирать информацию для шантажа.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4%.