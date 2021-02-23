Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ заявило о попытках США вмешиваться в религиозные дела в Крыму
Экономика
Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%
Мир
В Грузии задержали главу партии Саакашвили
Общество
В девяти регионах РФ зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ
Мир
В Индии предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19
Интернет
Китай установил 718 тыс. базовых станций для 5G
Общество
Вильфанд предупредил о «кровавых» дождях на юго-западе Европы
Общество
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве этой зимой
Мир
В соцсетях появилась теория заговора о создании снега в Техасе властями США

В московской полиции описали новую схему мошенничества в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники нашли новый способ дистанционного хищения денег, предлагая в социальных сетях различные схемы быстрого заработка или выигрыша. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников
Эти сообщества находятся в открытом доступе, и злоумышленникам не составит труда использовать сведения из них

«Социальные сети — мощный инструмент общения и взаимодействия в современной реальности, чем и пользуются мошенники. Злоумышленники придумывают всё новые способы. Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей», — сообщил собеседник агентства.

В этой связи в полиции напомнили о необходимости сохранять бдительность при поступлении любых звонков или сообщений от неизвестных пользователей в соцсетях. Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, важно беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением и предоставлением своих документов и не сообщать конфиденциальные данные из СМС незнакомым людям, отмечают правоохранители.

9 февраля руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян рассказал, что публикация реальных имени, фамилии и отчества в социальных сетях может сделать пользователя уязвимым для деятельности мошенников. Злоумышленники могут использовать найденные в Сети данные, чтобы вымогать деньги у родственников и друзей пользователя, а также собирать информацию для шантажа.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021