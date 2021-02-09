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Эксперт рассказал об опасности публикации реальных ФИО в интернете

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Мошенники могут использовать найденные в интернете имена и фамилии людей, чтобы вымогать деньги у их друзей и родных, а также собирать информацию для шантажа. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

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«Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне — что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь», — указал эксперт.

Закарян добавил, что многие люди публикуют фотографии из дорогих отелей, престижных курортов и из дома, не скрывая при этом геолокации.

«Все это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой», — отметил специалист.

По его словам, люди начинают понимать, что высокая степень открытости означает низкую степень защиты, и принимают меры. Кто-то перестал регистрироваться в соцсетях под реальным именем и научился стирать «метки» места и времени с фотографий. Кто-то перешел на общение в мессенджеры, которые позволяют не использовать реальные данные и защищают переписку от утечек.

«На Западе сейчас пользуется популярностью идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без привязки к интернету», — резюмировал эксперт.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4%.

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