В США назвали возможную причину ЧП с Boeing в Колорадо

Причиной происшествия в американском Денвере, когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки, могла стать усталость металла в частях двигателя. Об этом заявил председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт в понедельник, 22 февраля.

Как сообщается в Twitter ведомства, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: у самого основания и примерно посередине. Теперь экспертам предстоит выяснить, как долго детали были изношены.

Повторная проверка пройдет в лаборатории компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя. Исследование запланировано на вторник, 23 февраля.

20 февраля борт авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Обломки металлической детали лайнера рухнули на Денвер, в том числе прямо на жилую улицу. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто в результате инцидента не пострадал.

Позже авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.