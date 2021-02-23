Японская писательница рассказал о своих впечатлениях от России

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара рассказал о своих впечатлениями от поездки во Владивосток в очерке, опубликованном в газете «Асахи симбун».

Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. Айхара приехала в центр города на аэроэкспрессе.

Автор обратила внимание, что россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она отметила, что многие из них одеты в яркую одежду.

«Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках», — написала японка.

Зимний пейзаж за окном аэроэкспресса напомнил писательнице черно-белые фотографии. Она выразила уверенность, что летом вид на Амурский залив будет прекрасен.

Когда Айхара вышла из поезда, она заметила на вокзале витражи. Само здание показалось ей светлым и современным.

В городе в глаза писательнице бросилась «основательная застройка». После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля.

Японка также обратила внимание на ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве.

«В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой», — призналась она.

По словам Айхары, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.

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