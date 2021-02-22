Пушков назвал помешательством заявление США о «расистской математике»

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывания американских властей об «идеях превосходства белой расы» в курсе математики.

«В США обостряется помешательство на почве «борьбы с расизмом», — написал он 22 февраля в своем Telegram-канале.

Речь идет о публикации информационного бюллетеня департамента образования штата Орегон, в котором рекламируется новый курс для учителей средней школы. В документе говорится о том, что «культура превосходства белых» проникает в математику, в частности в требовании «на получение правильного ответа» и критериях объективности, сообщал Fox News.

По словам Алексея Пушкова, такой взгляд ставит под угрозу преподавание математики в американских школах. В рамках нового предмета — «этноматематики» — ученики школ США будут изучать только таблицу умножения, заметил сенатор.

«Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет», — сообщил он, добавив, что после уничтожения предмета математики Орегон станет «образцом борьбы с расизмом», уничтожив и его проявления, и саму дисциплину.

Ранее, 28 января, стало известно, что Совет по вопросам образования Сан-Франциско проголосовал за переименование 44 школ округа, в том числе тех, которые носят имена американских президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Это решение было принято в связи с тем, что учебные заведения носят имена «тех, кто связан с колонизацией или рабовладельцами», пояснили в организации.