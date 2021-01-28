Вашингтона и Линкольна исключат из названий школ в Сан-Франциско

Совет по вопросам образования одного из крупнейших городов США Сан-Франциско (штат Калифорния) проголосовал за переименование названий ряда школ округа, в том числе тех, которые носят имена американских президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Об этом в среду, 27 января, сообщает издание San Francisco Chronicle.

Отмечается, что всего решено переименовать 44 школы, из-за того что они «названы в честь тех, кто связан с колонизацией или рабовладельцами». Кроме того, речь идет об учебных заведениях, носящих имена «виновных в геноциде», расистов, а также совершавших насилие в отношении женщин и детей.

По сведениям издания, из названий школ, в частности, будут убраны имена Вашингтона, Линкольна и бывшего мэра Сан-Франциско Дайэнн Файнстайн.

Семьи учащихся и сотрудники школ Сан-Франциско должны будут до середины апреля предложить новые названия. Совет по вопросам образования округа проголосует за новые названия в конце апреля или начале мая.

В сентябре сообщалось, что специальный комитет столицы США Вашингтона (округ Колумбия) рекомендовал властям переименовать, убрать или контекстуализировать ряд городских объектов, связанных с расизмом. В документе фигурировали 1330 наименований, 153 из которых «вызывают озабоченность» местных жителей.