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Дочь умершей актрисы Градовой попросила СМИ оставить ее в покое

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Известие о смерти матери, актрисы Екатерины Градовой, застало артистку Марию Миронову во время отдыха на Мальдивах. На своей странице в Instagram она попросила журналистов оставить ее на время в покое.

«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается», — написала она под черно-белым снимком матери.

О смерти Градовой стало известно 22 февраля. Причины ее ухода из жизни не названы, о месте и времени прощания пока не сообщается.

Градова — заслуженная артистка РСФСР. В 1969 году она работала на сцене Московского академического театра имени Маяковского. С 1970-го актриса служила в Московском академическом Театре сатиры.

Мария Миронова родилась в браке с актером этого театра Андреем Мироновым. Девочку назвали в честь матери артиста. Актриса известна широкому зрителю по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» и мошеннице Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя».

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