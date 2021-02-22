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Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

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Американский космический грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась 22 февраля на сайте NASA.

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Корабль захватил при помощи дистанционного манипулятора японский астронавт Соити Ногути. На завершение стыковки ушло 2 час. 38 мин. Американский грузовик доставил на МКС около 3,7 т груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных исследований.

На МКС теперь имеется суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA.

В рамках 15-й миссии по пополнению запасов на МКС доставлены микроспутники, которые были созданы учащимися из США и ОАЭ. В автономном полете Cygnus выведет их на орбиту.

Корабль запустили в субботу, 20 февраля, в 12:36 по восточному стандартному времени на ракете «Антарес» с полетного комплекса в Уоллопсе в Вирджинии.

Его отстыковка запланирована на май, загруженный мусором и отходами аппарат отделится от станции и позднее сгорит в плотных слоях атмосферы.

18 февраля на Марсе приземлился очередной ровер NASA. Perseverance («Настойчивый») спустя несколько минут после посадки прислал снимок Красной планеты, специалисты опубликовали его в Twitter.

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