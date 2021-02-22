Театрализованный аудиогид разработают для туристов в Тобольске

Проект «О чем расскажут ангелы Тобольска?» выиграл грант и победил в конкурсе волонтерских проектов «Формула хороших дел». Летом 2021 года на туристическом маршруте будет установлено 10 ангелов. На каждой фигуре будет расположен QR-код, через который можно перейти на портал с информацией и узнать об этом месте, информирует megatyumen.ru.

Руководитель «Школы талантов», автор проекта Эльмира Дейнеко рассказала, что формат тобольского аудиогида будет отличаться от уже существующих. «Аудиогид мы сделаем театрализованным. Рассказы будут озвучены актерами в театрализованном действии. Сейчас идет содержательное наполнение аудиогида, но в нем точно не будет типичных историй от экскурсоводов», – сообщила она.

Напомним, власти Тюменской области направят около 4,3 млн рублей на разработку программы для сбора данных о туристах, посетивших регион. В качестве заказчика выступает Агентство туризма и продвижения. Предполагается, что с помощью программы будет вестись учет численности путешественников, длительности и цели их поездок, а также динамики перемещения.