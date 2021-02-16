Программу для сбора данных о туристах разработают в Тюменской области

Власти Тюменской области направят около 4,3 млн рублей на разработку программу для сбора данных о туристах, посетивших регион. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

В качестве заказчика выступает агентство туризма и продвижения Тюменской области. Согласно заявке, от разработчика потребуется создать программное обеспечение для формирования аналитических отчетов о туристах на территории Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Предполагается, что с помощью программы будет вестись учет численности туристов, длительности и цели их поездок, а также динамики перемещения приезжих. Заявка должна быть выполнена до 31 декабря 2021 года.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин описал портрет типичного туриста в столице 2020 года. По его словам, город посетили рекордные 25,1 млн путешественников. В основном они прибывали одни или с семьей и выбирали шопинг в качестве основного времяпрепровождения.