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Семья погибшего от переохлаждения в Техасе мальчика подала иск на $100 млн

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Семья мальчика, который скончался в штате Техас, предположительно, по вине энергетиков, подала иск на $100 млн к группе энергетических компаний Техаса ERCOT. Об этом сообщил местный телеканал KHOU.

Отмечается, что 11-летний Кристиан Павон умер 16 февраля в городе Конро, после того как провел ночь в обесточенном трейлере. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение, однако официального подтверждения данной информации нет.

Ответчик выразил соболезнования в связи с кончиной ребенка, при этом ERCOT выразила уверенность, что веерные отключения электроэнергии в той ситуации были оправданы, поскольку вся электросеть Техаса находилась на грани коллапса.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Без электроэнергии все еще остаются около 30 тыс. жителей штата. Начиная с 14 февраля в стране жертвами холодов стали не менее 58 человек, большинство из них скончались в Техасе.

20 февраля основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что Техас настолько пострадал из-за сильнейшей за 30 лет снежной бури по вине властей штата, которые сэкономили на системах морозостойкости в сфере энергетики.

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