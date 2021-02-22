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Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии

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Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета «Орион» совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов. Об этом говорится в сюжете на телеканале «Россия 1» об беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) России, вышедшем 21 февраля.

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На кадрах, предоставленных полковником Воздушно-космических сил Сергеем Тюгаем, было показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда «Орион» находил цель с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.

Разработка беспилотника началась в 2011 году. «Орион» может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса — 1100 кг, боевая нагрузка — до 250 кг.

28 декабря источник в ОПК сообщил, что «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет и стал первым отечественным БПЛА, который применил оружие такого типа.

Тогда же Минобороны опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

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