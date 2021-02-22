Диетолог назвал самую полезную начинку для шоколада

Горький шоколад с орехами — самый полезный шоколад с начинкой. Об этом 22 февраля заявила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

«Они (орехи), конечно, сами по себе очень жирные, но это хороший, полезный жир. Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», — сказала она в эфире интервью радио Sputnik.

В то же время к экзотическим начинкам, таким как перец, лепестки роз, имбирь, поскольку в случае, если речь идет о дешевом массовом производстве, то там используются вкусовые добавки. Кроме того, она не рекомендует запивать темный шоколад кофе или чаем, потому что там содержатся вещества, не дающие впитываться металлам, содержащимся в шоколаде.

«Олимпийский чемпион по плаванию «съедает» десять тысяч килокалорий в день, ему можно съесть плитку. Для человека, который «съедает» две тысячи килокалорий в день, плитки, наверное, многовато. Это будет целый прием пищи, но человек не получит нутриентов, которые получает, например, из салата, рыбы, крупы», — добавила Нефедова.

Днем ранее диетолог Нурия Дианова призвала избегать майонезных салатов на праздничном столе в честь 23 февраля.