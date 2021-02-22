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Диетолог назвал самую полезную начинку для шоколада

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Горький шоколад с орехами — самый полезный шоколад с начинкой. Об этом 22 февраля заявила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

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«Они (орехи), конечно, сами по себе очень жирные, но это хороший, полезный жир. Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», — сказала она в эфире интервью радио Sputnik.

В то же время к экзотическим начинкам, таким как перец, лепестки роз, имбирь, поскольку в случае, если речь идет о дешевом массовом производстве, то там используются вкусовые добавки. Кроме того, она не рекомендует запивать темный шоколад кофе или чаем, потому что там содержатся вещества, не дающие впитываться металлам, содержащимся в шоколаде.

«Олимпийский чемпион по плаванию «съедает» десять тысяч килокалорий в день, ему можно съесть плитку. Для человека, который «съедает» две тысячи килокалорий в день, плитки, наверное, многовато. Это будет целый прием пищи, но человек не получит нутриентов, которые получает, например, из салата, рыбы, крупы», — добавила Нефедова.

Днем ранее диетолог Нурия Дианова призвала избегать майонезных салатов на праздничном столе в честь 23 февраля.

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