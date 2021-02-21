Диетолог назвала самый вредный продукт для мужчин на праздничном столе

На праздничном столе в честь 23 февраля лучше избегать майонезных салатов, заявила 21 февраля врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По ее словам, мужчины сейчас толстеют из-за стресса, поэтому ничего хорошего такие блюда не принесут. При этом в случае, если очень хочется, эксперт посоветовала заменить майонез хотя бы на сметану.

Общей рекомендацией к праздничному столу является обилие богатых клетчаткой овощей, отметила Дианова. Кроме того, она рекомендует растягивать в приеме алкоголь.

«Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», — цитирует гастроэнтеролога URA.RU.

В свою очередь, диетолог Анжелика Дюваль считает, что из напитков лучше исключить соки и газировки, поскольку наличие в них сахаров стимулирует брожение и вызывает метеоризм, тяжесть и несварение в животе.

Ранее в этот день ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы.