Артиллерия РФ получит системы с элементами искусственного интеллекта

В России разрабатывается автоматизированная система наведения и огня (АСУНО) для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 22 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«В настоящее время ведется создание АСУНО с новыми принципами управления, с элементами искусственного интеллекта, с реализацией интуитивно понятного интерфейса и системы поддержки принятия решения, что позволит существенно сократить время управления огневыми средствами и исключить ошибки операторов», — пояснил собеседник агентства на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

По его словам, корпорация также работает над новым строением АСУНО, основанным на смешанной магистрально-радиальной структуре. Это позволит «гибко наращивать и реконфигурировать» АСУНО для других систем, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что НИИ «Сигнал» за последние годы создал ряд средств для автоматизации управления огнем артиллерии. Так, системой управления АСУНО планируется оснастить новейшие российские артиллерийские системы, включая установки «Мста-СМ» и РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил, что использование искусственного интеллекта в вооружениях в будущем будет определять исход боя.