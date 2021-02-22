Nord Stream 2 AG запросила разрешения на работы в водах ФРГ

Оператор «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG подал в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ. Обращение стало ответом на жалобу защитников природы, передает телеканал «Известия».

Экоактивисты отмечают, что проект затронет часть заповедника.

Между тем в Германии пришли к выводу, что газопровод безопасен. Регулятор обосновал свое решение большой глубиной прокладки труб, кроме того эксперты отметили, что в том районе идет активное судоходство.

Разрешение на строительство позволит работать на протяжении 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии.

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