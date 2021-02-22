Пушков увидел двойные стандарты СМИ США в отношении к Байдену и Трампу

Российский сенатор Алексей Пушков привел пример двойных стандартов, которые американские СМИ применяют к действующему и бывшему американским президентам — Джо Байдену и Дональду Трампу.

21 февраля он прокомментировал сообщение Telegram-канала Police Frequency, в котором утверждается, что за время президентства Байдена (с 20 января. — Ред.) в США от коронавируса умерли почти 100 тыс. американцев.

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов», — констатировал Пушков.

Ранее, 13 февраля, член Совета Федерации заявил, что, по его мнению, сутью внутриполитической жизни США стали подлоги.

По словам Пушкова, в Америке продолжаются фальсификации, манипуляции и подлоги, так демократы «редактируют и искажают» обращение Трампа к своим сторонникам, чтобы тем самым обвинить его в призывах к мятежу.