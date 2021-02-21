Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Мексики

Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики потерпел крушение в штате Веракрус на востоке страны, в результате чего погибли шесть человек. Об этом 21 февраля сообщила газета Universal.

Инцидент произошел около 09:45 по местному времени (00:45 мск) в аэропорту Эль-Ленсеро в муниципалитете Эмилиано Сапата. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и практически сразу загорелся.

Cuerpos de emergencia realizan labores de rescate luego del accidente de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) #Video: Especial pic.twitter.com/o04r9TDE9g — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021

Изначально местные СМИ сообщали о семи погибших, однако в минобороны Мексики заявили, что жертвами катастрофы стали шесть человек.

Ранее в воскресенье в Абудже потерпел крушение самолет ВВС Нигерии King Air 350. В результате происшествия погибли семь человек.