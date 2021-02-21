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Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Нигерии

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В Абудже в результате крушения самолета ВВС Нигерии King Air 350 погибли семь человек. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается в Twitter ВВС Нигерии.

«Самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. К сожалению, все семь служащих, которые находились на борту, погибли», — говорится в публикации.

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Отмечается, что службы экстренного реагирования уже на месте. Начальник штаба ВВС страны отдал распоряжение немедленно начать расследование трагедии.

Ранее в этот день сообщалось, что военный самолет King Air 350 разбился недалеко от международного аэропорта Ннамди Азикиве столицы Нигерии города Абуджи. Самолет вылетел в 10:33 по местному времени (15:33 мск) из Абуджи. По предварительным данным, но борту лайнера находились минимум два члена экипажа и четверо военных.

В качестве причин крушения назван отказ двигателя. Самолет совершил экстренную посадку, но при этом загорелся.

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