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Концепцию благоустройства семи городов разработают в Оренбуржье

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Центр развития архитектуры и городской среды Оренбургской области объявил тендер на 45 млн рублей. До 20 мая подрядная организация должна оформить концепцию благоустройства семи городов. Речь идет об Орске, Медногорске, Абдулино, Гае, Кувандыке, Сорочинске и Ясном.

Помимо разработки концепции подрядчик должен информировать жителей о предстоящих работах, организовывать встречи по обсуждению проектов. Кроме того, должны проходить онлайн-голосования среди населения. Итоговый проект должен быть утвержден заказчиком, пишет РИА «Оренбуржье».

Напомним, правительство Оренбургской области планирует разработать концепцию комплексного развития территории площадью 385 га на северо-востоке столицы региона, а также проекты благоустройства набережной левого берега реки Урал и парка «Зауральная роща». До конца 2022 года будет благоустроено еще два общественных пространства — восточная и верхняя набережная Урала и Парковый проспект.

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