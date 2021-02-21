YouTube счел расизмом разговор о шахматах

YouTube заблокировал канал хорватского шахматиста за расизм. Поводом для закрытия стал разговор о черных фигурах. Антонио Радич и Хикару Накамура обсуждали разные стратегии игры. Искусственный интеллект посчитал контент ролика вредоносным. Эксперты смоделировали реакцию программы на видео про шахматы. В 80% случаев слова о черных фигурах отмечались как расизм. Канал Антонио Радича разблокировали спустя сутки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.