Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open

Даниил Медведев проиграл в финале открыто чемпионата Австралии по теннису. Россиянин в трех сетах уступил Новаку Джоковичу из Сербии, сообщает телеканал «Известия». Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Финал Australian Open стал первым в карьере Медведева. Для Новака Джоковича это девятая победа на турнире.



Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.