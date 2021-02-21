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Петербургские ученые нашли облегчающий симптомы Альцгеймера препарат

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Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН, Петербург) подобрали препарат, предотвращающий гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера. Об этом 21 февраля рассказал старший научный сотрудник лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Владимир Лазарев.

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По его словам, лабораторные исследования на мышах показали, что использование препарата — производного гидрокортизона — позволяет значительно облегчить симптомы потери памяти.

«Вещество даже в низких концентрациях препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга. При этом препарат не влияет на нормальные функции белков, необходимые для жизнедеятельности клеток», — цитирует специалиста ТАСС.

Как отметил исследователь, в науке господствует амилоидная гипотеза развития болезни Альцгеймера, причиной заболевания становится появление в головном мозге пептида бета-амилоида, из которого формируются бляшки, токсичные для нервных клеток — нейронов.

«В нашем исследовании мы впервые в мире обнаружили и доказали, что в процессе гибели нейронов при болезни Альцгеймера активное участие принимает белок ГАФД (глицеральдегидфосфатдегидрогеназа). Этот белок взаимодействует с бета-амилоидом, формируя крайне токсичные комплексы», — подчеркнул он. По словам Лазарева, ученые определили механизм формирования комплексов и подобрали препятствующий их образованию препарат.

Опыты прошли на белках, клетках, животных и образцах спинномозговой жидкости людей. В настоящее время институт подал заявку на регистрацию патента — применение производных гидрокортизона для лечения болезни Альцгеймера.

В январе ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

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