Пользователей Сети удивила альтернативная концовка «Титаника»

В Сети удивились видеозаписи с альтернативной концовкой фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», который был снят в 1997 году. Видео опубликовано в Twitter.

Как уточняется, ролик с фильмом о картине вышел на DVD в 2005 году. Оригинальная версия демонстрирует состарившуюся Розу, которая бросает в океан ожерелье с синим бриллиантом в виде сердца. Однако альтернативный вариант показывает, как пожилую женщину замечает на палубе искатель сокровищ Брокк Ловетт, решив, что она намерена прыгнуть в воду.

После этого мужчина замечает ожерелье в руках героини, которая на время дает ему украшение и отмечает, что в жизни важны иные вещи, а бриллиант, который отнял у нее любовь всей жизни, должен пойти на дно.

Однако пользователи не оценили такую версию окончания фильма, назвав ее нелепой.

«Единственное, что могло быть хуже, — если бы драгоценности достигли дна и приземлились на руку скелета в одежде Джека», — заметил один из зрителей.

Ранее в феврале сообщалось, что «Титаник» стал вторым самым любимым фильмом о любви. Его выбрали 10% опрошенных россиян.