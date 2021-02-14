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Россияне назвали «Любовь и голуби» лучшим фильмом о любви

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Россияне назвали лучшим фильмом о любви советскую лирическую комедию режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Об этом 14 февраля сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, который в преддверии Дня всех влюбленных провел портал Superjob.

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Так, киноленту выбрали 13% опрошенных. В итоге ей удалось обойти «Титаник» Джеймса Кэмерона (10%) и такие фильмы, как «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

При этом, как показал опрос, мужчинам «Любовь и голуби» нравится больше, чем женщинам (14 против 12%). Женская аудитория отдала предпочтение «Красотке» (4 против 3%).

Как отмечает Superjob, за последнее десятилетие популярность фильма «Любовь и голуби» только растет. В 2011 году он разделял первое место с «Титаником» — у обоих фильмов было по 9% голосов.

Среди опрошенных оказались и те, кто не смотрит фильмы о любви (3%).

Опрос проводился 26–29 января с участием 1,6 тыс. респондентов из 382 населенных пунктов.

10 февраля сообщалось, что российские читатели назвали роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» самой романтичной книгой. За нее проголосовали более 32% респондентов.

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