Мантуров рассказал о переговорах с Казахстаном по поставкам SSJ100 и МС-21

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам российских самолетов SSJ100 и МС-21.

Однако о количестве и сроках поставок, по словам главы ведомства, говорить пока рано.

«Мы буквально недавно встречались с вице-премьером (Казахстана. — Ред.), с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и о постепенном переходе к предметным переговорам с потенциальным покупателем — одной из казахстанских авиакомпаний», — цитирует его ТАСС в воскресенье, 21 февраля.

Мантуров подчеркнул, что на данный момент Россия не планирует «агрессивно выходить на внешние рынки» с поставками самолетов. Однако он добавил, что соответствующая работа ведется и в приоритете в России рынки ЕврАзЭС.

О том, что Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в ноябре 2019 года сообщал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, переговоры проходили достаточно успешно.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.