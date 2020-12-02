Самолет за бортом: проект SSJ испытывает перебои в поставках зарубежной авионики

Проект производства самолетов Superjet 100 (SSJ100) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») столкнулся со сбоями в поставках импортных комплектующих. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в разных авиакомпаниях, эксплуатирующих эти самолеты. Речь в первую очередь о бортовом радиоэлектронном оборудовании американской компании Honeywell. Затруднения с поставками наблюдаются с начала года. Сбои были связаны с переоформлением отдельных документов, и сегодня поставки продолжаются, говорит источник «Известий», близкий к ОАК.

Обходной маневр

С начала года ОАК испытывает проблемы с получением зарубежной авионики для самолетов SSJ100, утверждают источники «Известий» в четырех российских авиакомпаниях. Сбой поставок продукции американской компании Honeywell привел к увеличению сроков строительства новой техники, утверждают источники «Известий».

Собеседники издания считают, что проблемы спровоцировали действующие американские санкции, но какой именно их пакет привел к такой ситуации, сказать затруднились.

— Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования, — сказал один из источников.

Самолет за бортом Рабочий в цехе сборки самолетов Sukhoi Superjet Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Другой собеседник «Известий» в региональной российской авиакомпании говорит, что для решения проблемы перевозчик самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

В ОАК утверждают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Сейчас самолеты SSJ100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании.

— За 11 лет эксплуатации сформировался рынок провайдеров услуг послепродажной поддержки в области материально-технического обеспечения, послепродажного обслуживания и обучения персонала. Авиакомпании самостоятельно выбирают провайдеров услуг послепродажной поддержки. Это, как показывает практика лучших эксплуатантов, позволяет поддерживать исправность парка самолетов SSJ100, — сказали «Известиям» в ОАК.

В Минпромторге и «Ростехе» не ответили на запрос «Известий».

Задержки по документам

В течение года наблюдались «временные вопросы, связанные с переоформлением ряда документов», которые не отразились на поддержке эксплуатации самолетов, сказал источник, близкий к руководству ОАК. Он не уточнил, о каких документах идет речь и чем вызваны сложности с их переоформлением.

Собеседник «Известий» в одной из компаний-эксплуатантов утверждает, что в ближайшие месяцы ОАК может вывести филиал «Корпорации «Иркут» «Региональные самолеты» в отдельное юридическое лицо для вывода из-под санкций. Но в ОАК заверили, что дезинтегрировать гражданские активы не планируют: стратегия, направленная на объединение производителей гражданской авиатехники, последовательно реализуется. В начале года специализирующиеся на производстве SSJ100 «Гражданские самолеты Сухого» вошли в состав ПАО «Корпорация «Иркут», после чего были переименованы в филиал «Региональные самолеты».

Самолет за бортом Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков

У Red Wings нет проблем с техническим обслуживанием SSJ100: все три самолета этого типа в парке перевозчика исправны и летают, сказал «Известиям» представитель компании. Там планируют расширять свой флот SSJ100, добавил он.

В других авиакомпаниях на запросы «Известиям» не ответили.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не отрицают затруднений с поставками и утверждают, что авиакомпании не отказываются от эксплуатации воздушных судов SSJ100 из-за проблем с поставками.

— Клиенты стараются решить вопросы поставки зарубежных комплектующих самостоятельно, в рабочем порядке, контактируя напрямую с их производителями. При необходимости ГТЛК оказывает всяческое содействие авиакомпаниям в данных вопросах, — рассказали «Известиям» в лизинговой компании.

Поиск альтернативы

Несколько лет назад в рамках программы импортозамещения Минпромторг запустил ряд конкурсов по разработке бортового радиоэлектронного оборудования и различных систем гражданских самолетов, напомнил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Сегодня можно наблюдать некоторые результаты: созданы отечественные вспомогательные силовые установки, в 2020 году запущены летные испытания бортовой инерциальной системы для SSJ100, разработан и испытан ряд агрегатов электросистемы.

— Работы ведутся, но нельзя утверждать, что они будут завершены в ближайшее время и позволят устранить зависимость от импортного оборудования. Существуют риски, что новый пакет санкций США, если он будет принят, ударит по серийному производству авиатехники, а возможно, и по эксплуатантам этих воздушных судов, — сказал эксперт.

По его словам, порой разработчик воздушного судна одобряет применение запчастей альтернативных производителей, а также восстановленных сторонними производителями. Это могло бы удешевить эксплуатацию и в ряде случаев обойти санкционные риски.

В условиях пандемии далеко не для всех компаний затруднения, связанные с ремонтом SSJ100, становятся проблемой, отметил Олег Пантелеев. Временное сокращение провозных емкостей играет на руку части авиакомпаний. Но это не касается Red Wings, которая объявила о создании хаба в аэропорту Екатеринбурга, или «Азимута».

Самолет за бортом Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» Фото: РИА Новости/СК РФ

— Чтобы обеспечить стыковку рейсов, авиакомпании необходимо сформировать группировку из десятка самолетов. В противном случае в полной мере организовать работу пересадочного узла не удастся. Таким региональным авиакомпаниям, как «Ираэро» и «Якутия», эксплуатирующим SSJ100, дополнительные воздушные суда необходимы для обслуживания субсидируемых региональных направлений, — объяснил эксперт.

Проблему поставок комплектующих для SSJ100 можно решить двумя способами, считает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Один из вариантов — закупать бортовое радиоэлектронное оборудование не напрямую у производителя, а у крупных международных компаний, специализирующихся на техобслуживании.

— На складах по всему миру такого оборудования достаточно, его вполне хватит для мелкосерийного производства самолетов SSJ100, — считает он.

Другой способ — закупка альтернативного оборудования у европейских производителей. Эксперт считает необходимым и проведение модернизации самолета по программе Super Jet New, которая предполагает замену части иностранных комплектующих российскими аналогами.

В общемировой практике авиастроения первая модернизация нового самолета проводится через три-четыре года после начала коммерческой эксплуатации, когда производитель накапливает достаточный объем знаний об изделии. Модернизация SSJ100, эксплуатация которого началась в 2011 году, сильно запоздала, отметил Борис Рыбак.