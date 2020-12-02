 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов
/

Самолет за бортом: проект SSJ испытывает перебои в поставках зарубежной авионики

Нехватка комплектующих влияет на строительство новых и обслуживание готовых судов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Самолет за бортом: проект SSJ испытывает перебои в поставках зарубежной авионики
2020-12-01 19:03:42">
2020-12-01 19:03:42
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект производства самолетов Superjet 100 (SSJ100) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») столкнулся со сбоями в поставках импортных комплектующих. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в разных авиакомпаниях, эксплуатирующих эти самолеты. Речь в первую очередь о бортовом радиоэлектронном оборудовании американской компании Honeywell. Затруднения с поставками наблюдаются с начала года. Сбои были связаны с переоформлением отдельных документов, и сегодня поставки продолжаются, говорит источник «Известий», близкий к ОАК.

Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат четыре российские авиакомпании

Обходной маневр

С начала года ОАК испытывает проблемы с получением зарубежной авионики для самолетов SSJ100, утверждают источники «Известий» в четырех российских авиакомпаниях. Сбой поставок продукции американской компании Honeywell привел к увеличению сроков строительства новой техники, утверждают источники «Известий».

Собеседники издания считают, что проблемы спровоцировали действующие американские санкции, но какой именно их пакет привел к такой ситуации, сказать затруднились.

— Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования, — сказал один из источников.

Самолет за бортом
Рабочий в цехе окончательной сборки самолетов Sukhoi Superjet

Рабочий в цехе сборки самолетов Sukhoi Superjet

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
«Мы смотрим на будущее программы SSJ-100 с оптимизмом»
Глава Минпромторга Денис Мантуров — о перспективах «Суперджетов», импортозамещении и значении ПМЭФ

Другой собеседник «Известий» в региональной российской авиакомпании говорит, что для решения проблемы перевозчик самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

В ОАК утверждают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Сейчас самолеты SSJ100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании.

— За 11 лет эксплуатации сформировался рынок провайдеров услуг послепродажной поддержки в области материально-технического обеспечения, послепродажного обслуживания и обучения персонала. Авиакомпании самостоятельно выбирают провайдеров услуг послепродажной поддержки. Это, как показывает практика лучших эксплуатантов, позволяет поддерживать исправность парка самолетов SSJ100, — сказали «Известиям» в ОАК.

В Минпромторге и «Ростехе» не ответили на запрос «Известий».

«Как бы это грубо ни звучало, это связано с ошибками в маркетинге»
Глава Минпромторга — об уходе Ford из России, проверках SSJ-100 и потребностях нацпроектов

Задержки по документам

В течение года наблюдались «временные вопросы, связанные с переоформлением ряда документов», которые не отразились на поддержке эксплуатации самолетов, сказал источник, близкий к руководству ОАК. Он не уточнил, о каких документах идет речь и чем вызваны сложности с их переоформлением.

Собеседник «Известий» в одной из компаний-эксплуатантов утверждает, что в ближайшие месяцы ОАК может вывести филиал «Корпорации «Иркут» «Региональные самолеты» в отдельное юридическое лицо для вывода из-под санкций. Но в ОАК заверили, что дезинтегрировать гражданские активы не планируют: стратегия, направленная на объединение производителей гражданской авиатехники, последовательно реализуется. В начале года специализирующиеся на производстве SSJ100 «Гражданские самолеты Сухого» вошли в состав ПАО «Корпорация «Иркут», после чего были переименованы в филиал «Региональные самолеты».

Самолет за бортом
самолет Red Wings
Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков

У Red Wings нет проблем с техническим обслуживанием SSJ100: все три самолета этого типа в парке перевозчика исправны и летают, сказал «Известиям» представитель компании. Там планируют расширять свой флот SSJ100, добавил он.

Перелетные петиции: к делу о сгоревшем SSJ предложили привлечь присяжных
Но для этого нужно вносить поправки в действующее законодательство

В других авиакомпаниях на запросы «Известиям» не ответили.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не отрицают затруднений с поставками и утверждают, что авиакомпании не отказываются от эксплуатации воздушных судов SSJ100 из-за проблем с поставками.

— Клиенты стараются решить вопросы поставки зарубежных комплектующих самостоятельно, в рабочем порядке, контактируя напрямую с их производителями. При необходимости ГТЛК оказывает всяческое содействие авиакомпаниям в данных вопросах, — рассказали «Известиям» в лизинговой компании.

Поиск альтернативы

Несколько лет назад в рамках программы импортозамещения Минпромторг запустил ряд конкурсов по разработке бортового радиоэлектронного оборудования и различных систем гражданских самолетов, напомнил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Сегодня можно наблюдать некоторые результаты: созданы отечественные вспомогательные силовые установки, в 2020 году запущены летные испытания бортовой инерциальной системы для SSJ100, разработан и испытан ряд агрегатов электросистемы.

Экстренный выход: Минтрансу предложили изменить правила эвакуации
Новшество сможет сэкономить время и спасти жизни людей в критических ситуациях

— Работы ведутся, но нельзя утверждать, что они будут завершены в ближайшее время и позволят устранить зависимость от импортного оборудования. Существуют риски, что новый пакет санкций США, если он будет принят, ударит по серийному производству авиатехники, а возможно, и по эксплуатантам этих воздушных судов, — сказал эксперт.

По его словам, порой разработчик воздушного судна одобряет применение запчастей альтернативных производителей, а также восстановленных сторонними производителями. Это могло бы удешевить эксплуатацию и в ряде случаев обойти санкционные риски.

В условиях пандемии далеко не для всех компаний затруднения, связанные с ремонтом SSJ100, становятся проблемой, отметил Олег Пантелеев. Временное сокращение провозных емкостей играет на руку части авиакомпаний. Но это не касается Red Wings, которая объявила о создании хаба в аэропорту Екатеринбурга, или «Азимута».

Самолет за бортом
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия"

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия»

Фото: РИА Новости/СК РФ

— Чтобы обеспечить стыковку рейсов, авиакомпании необходимо сформировать группировку из десятка самолетов. В противном случае в полной мере организовать работу пересадочного узла не удастся. Таким региональным авиакомпаниям, как «Ираэро» и «Якутия», эксплуатирующим SSJ100, дополнительные воздушные суда необходимы для обслуживания субсидируемых региональных направлений, — объяснил эксперт.

Глава ОАК назвал планируемое количество выпуска SSJ-100 в 2020 году

Проблему поставок комплектующих для SSJ100 можно решить двумя способами, считает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Один из вариантов — закупать бортовое радиоэлектронное оборудование не напрямую у производителя, а у крупных международных компаний, специализирующихся на техобслуживании.

— На складах по всему миру такого оборудования достаточно, его вполне хватит для мелкосерийного производства самолетов SSJ100, — считает он.

Другой способ — закупка альтернативного оборудования у европейских производителей. Эксперт считает необходимым и проведение модернизации самолета по программе Super Jet New, которая предполагает замену части иностранных комплектующих российскими аналогами.

В общемировой практике авиастроения первая модернизация нового самолета проводится через три-четыре года после начала коммерческой эксплуатации, когда производитель накапливает достаточный объем знаний об изделии. Модернизация SSJ100, эксплуатация которого началась в 2011 году, сильно запоздала, отметил Борис Рыбак.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020