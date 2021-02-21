Пять биотуалетов украли из парка в Москве

В Москве из парка «Новодевичьи пруды» злоумышленники украли пять биотуалетов. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, кабинки принадлежат ГБУ «Доринвест». Ущерб от кражи превысил 80 тыс. рублей.

В настоящее время по факту произошедшего стажи порядка проводят проверку.

8 февраля стало известно о задержании в Москве молодого человека, подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями на нужды приютских собак. Лицо предполагаемого похитителя попало на камеры наружного наблюдения.