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В Москве нашли похитителя ящика с пожертвованиями бездомным собакам

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В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями на нужды приютских собак. Лицо предполагаемого похитителя попало на камеры наружного наблюдения.

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Как сообщает радио «Говорит Москва», несовершеннолетнего злоумышленника опознали охранники жилого комплекса, где хранился ящик, и они же задержали его до приезда полиции.

«Заметили мы [пропажу ящика с пожертвованиями] седьмого февраля и написали заявление. Мы собирали приюту для собак «Домашний» денежку. У нас парень украл бокс. В данный момент его нашла охрана нашего ЖК, в котором находится ресторан. Мы в данную секунду ждем полицию, чтобы передать его. Ему около 17 лет», — рассказал арт-директор ресторана, в котором стоял бокс для пожертвований.

В ноябре прошлого года трое подростков украли из церкви в городе Новоуральск ящик для пожертвований.

Сотрудники Росгвардии сначала нашли в лесопарковой зоне сам ящик, а потом задержали одного из похитителей, позже задержали и его подельников. По данным ГУ МВД по Свердловской области, задержанные — 2006 и 2009 годов рождения. Они состоят на учете в подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН).

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