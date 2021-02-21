Боевики в Сирии готовят инсценировку химатаки
Боевики в Сирии готовят инсценировку химатаки, заявили представители российского Центра по примирению враждующих сторон, передает телеканал «Известия».
Под особым наблюдением находится северо-восток Идлиба. В поселок Тарманин доставили емкости с отравляющим веществом. Вероятно, террористы используют хлор.
По данным военнослужащих, в химатаке боевики якобы обвинят правительство САР.
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