Боевики в Сирии готовят инсценировку химатаки, заявили представители российского Центра по примирению враждующих сторон, передает телеканал «Известия».

Под особым наблюдением находится северо-восток Идлиба. В поселок Тарманин доставили емкости с отравляющим веществом. Вероятно, террористы используют хлор.

По данным военнослужащих, в химатаке боевики якобы обвинят правительство САР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.