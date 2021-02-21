Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с РФ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу, 20 февраля, поддержала ратификацию пограничного договора с Россией.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», — цитирует ее издание Postimees.

По словам эстонского лидера, настала очередь «восточному соседу отреагировать» на желание Эстонии ратифицировать документ.

Годом ранее Кальюлайд признала отсутствие территориальных претензий к России, поскольку Эстонию приняли в НАТО с условием сохранения границ, сформировавшихся после Второй мировой войны.

При этом в январе 2020-го спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас назвал пограничный договор с Россией противоречащим конституции республики.

Москва и Таллин согласовали линию российско-эстонской границы и подписали пограндоговор еще в 2005 году. Однако после того, как документ внесли на ратификацию в парламент балтийской страны, депутаты включили в него упоминание о Тартуском мирном договоре 1920 года. Москва свою подпись отозвала, а соглашение на время так и повисло в воздухе.

К переговорам вернулись в конце 2012 года. В результате в феврале 2014-го министры иностранных дел двух стран подписали еще один договор. В документ внесли два изменения: у сторон нет территориальных претензий друг к другу и договор касается решения только пограничных вопросов. В итоге линия границы не изменилась.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Советские власти передали Эстонии территории нынешнего Печорского района Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области. Территории вернулись в состав России в 1944 году, а договор, как ранее отмечали в Москве, утратил силу по итогам Второй мировой войны.