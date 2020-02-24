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Президент Эстонии признала отсутствие территориальных претензий к России

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Фото: Global Look Press/Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS
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Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий и сохранения границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи в честь 102-й годовщины независимости страны.

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«Стратегическое выстраивание безопасности Эстонского государства после ухода Советских войск началось с того дня, когда премьер-министр Андрес Таранд отважно заявил — Эстонии, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны», — цитирует эстонского лидера портал Postimees.ee.

По словам политика, без такого подхода Эстонии никогда бы не открылась дверь в НАТО. Москва и Таллин до сих пор не ратифицировали пограничный договор, напомнила она, призвав стороны «упорно работать, чтобы этот шаг был сделан».

«Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям», — резюмировала Керсти Кальюлайд.

В начале февраля спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас обвинил Россию в аннексии эстонских земель. Территориальные претензии он выдвинул на основе Тартуского мирного договора 1920 года, который, как ранее отмечали в Москве, перестал действовать.

В 1920 году советские власти передали Эстонии территории нынешнего Печорского района Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области. Территории вернулись в состав России в 1944 году, а договор утратил силу по итогам Второй мировой войны.

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