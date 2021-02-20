Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Общество
Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Общество
ФАС проверит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде
Мир
Премьер-министры России и Белоруссии обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов
Общество
В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов
Экономика
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики готовят на северо-востоке сирийской провинции Идлиб провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил 20 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Когда наступит завтра: что будет делать Россия в Сирии после окончания войны
Взаимодействие Москвы и Дамаска чревато серьезными опасностями для обеих стран

Он отметил, что террористы запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» доставили в населенный пункт Тарманин емкости, предположительно, с хлором.

«По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — сказал представитель ЦПВС.

18 февраля представитель группировки войск Вооруженных сил России в Сирии заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожили группу боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сообщается, что группа из четырех боевиков охраняла схрон оружия в сирийской провинции Хомс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021