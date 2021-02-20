Бездомных граждан в Петербурге вакцинируют от коронавируса

Подопечных петербургской благотворительной организации «Ночлежка» привьют от коронавирусной инфекции. В пресс-службе организации рассказали, что вакцинацию пройдут 43 постоянных жильца реабилитационного приюта на Боровой. Это стало возможным благодаря содействию комитета по здравоохранению Петербурга. Прививку получат бездомные, у которых есть паспорт и СНИЛС.

Руководство «Ночлежки» решило провести обязательную вакцинацию всех жильцов приюта. В дальнейшем прививка станет обязательным условием для заселения в приют, передает телеканал «78». Чтобы провести вакцинацию в сжатые сроки, организация обратилась за помощью в комздрав.

Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде кисломолочного продукта, которая разрабатывается на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» в Санкт-Петербурге, планируется завершить в 2021 году. Для того чтобы провести клинические испытания, ученым будет необходимо дополнительное финансирование. Директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев добавил, что технология предельно проста.