Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд рассказали о путающих их фанатах

Актеры Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф рассказали о путаницах, возникающих по отношению к ним со стороны фанатов. Об этом 20 февраля сообщает портал Just Jare со ссылкой на журнал Empire.

К 20-летию со дня выхода на телеэкраны «Властелина колец» и «Гарри Поттера» актеры, снявшиеся в главных ролях фантастических кинофраншиз, рассказали журналу случаи с фанатами.

«Однажды я ехал в лифте… только я и еще один человек, и я почувствовал, как он пристально смотрел на меня. Когда открылась дверь, он наконец набрался храбрости, указал на меня и крикнул: «Ты же Гарри Поттер!» Я сказал: «Нет!» и ушел», — поделился Вуд.

Рэдклифф, в свою очередь, рассказал, что когда люди кричат ему: «Властелин колец!», ему приходится отвечать: «Нет. Другой фильм». Однажды он дал автограф от имени Элайджи Вуда.

Рэдклифф подчеркнул, что хоть оба актера имеют много схожих черт во внешности, тем не менее они совсем не похожи.

Ранее, 19 февраля, издание Daily Mail сообщило о том, что Элайджа Вуд и его девушка продюсер Метте-Мари Конгсвед стали родителями.

В июне прошлого года стало известно, что на стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по франшизе «Гарри Поттер».