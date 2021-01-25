HBO Max планирует снять сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Сериал по франшизе «Гарри Поттер» может появиться на стриминговой платформе HBO Max. Пока обсуждение его создания находится на самом раннем этапе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Пока руководство платформы проводит собеседования со сценаристами. Период жизни Гарри Поттера, о котором будут снимать сериал, пока неизвестен, как и актерский состав и даты начала съемок и выхода фильма.

Платформа работает при поддержке WarnerMedia, и обе компании заинтересованы в том, чтобы снять новый блокбастер, но перед этим им предстоит согласовать свои планы с создательницей «Гарри Поттера» — Джоан Роулинг.

Условия, при которых франшиза может получить воплощение в виде сериала, определяются сделкой, заключенной между NBCUniversal и Warner Bros. Эти же условия предстоит принять HBO Max.

25 сентября 2020 года стало известно, что британский актер Дэниэл Рэдклифф может вновь вернуться к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы, но только при условии увольнения писательницы Джоан Роулинг. По словам артиста, он не хотел бы работать с Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты восемь фильмов о юном волшебнике, поскольку он крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров.