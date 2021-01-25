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HBO Max планирует снять сериал по вселенной «Гарри Поттера»

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Сериал по франшизе «Гарри Поттер» может появиться на стриминговой платформе HBO Max. Пока обсуждение его создания находится на самом раннем этапе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

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Пока руководство платформы проводит собеседования со сценаристами. Период жизни Гарри Поттера, о котором будут снимать сериал, пока неизвестен, как и актерский состав и даты начала съемок и выхода фильма.

Платформа работает при поддержке WarnerMedia, и обе компании заинтересованы в том, чтобы снять новый блокбастер, но перед этим им предстоит согласовать свои планы с создательницей «Гарри Поттера» — Джоан Роулинг.

Условия, при которых франшиза может получить воплощение в виде сериала, определяются сделкой, заключенной между NBCUniversal и Warner Bros. Эти же условия предстоит принять HBO Max.

25 сентября 2020 года стало известно, что британский актер Дэниэл Рэдклифф может вновь вернуться к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы, но только при условии увольнения писательницы Джоан Роулинг. По словам артиста, он не хотел бы работать с Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты восемь фильмов о юном волшебнике, поскольку он крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров.

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