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«Газпром Арена» поддержала акцию «Я/Мы Игнат» в поддержку ветерана

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«Газпром Арена» присоединилась к акции «Я/Мы Игнат» в защиту ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает 20 февраля телеканал РЕН ТВ.

На информационных табло стадиона, где в этот день идет матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и тульским «Арсеналом», запустили бегущую строку с хештегами #защитимветеранов #городгеройленинград #городгеройтула.

В Сети ранее был запущена акция в поддержку ветеранов войны. В ней приняли участие и известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций. В социальных сетях набирают популярность посты с хештегами «ЗащитимВетеранов» и «Я/МыИгнатАртеменко».

Игнат Артеменко стал потерпевшим в деле о клевете. Блогера Алексея Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем после того, как тот публично поддержал поправку в Конституцию о защите памяти и недопустимости исторических фальсификаций.

20 февраля прошло очередное, четвертое заседание суда по делу о клевете в отношении ветерана.

Прокурор Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа в 950 тыс. рублей. По прежней редакции статьи о клевете подсудимому грозит штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

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