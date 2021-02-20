Жителей Челябинской области предупреждают о штормовом ветре

В ближайшие трое суток в Челябинской области ожидается усиление ветра и заморозки. Температура упадет до –32 градусов.

Согласно прогнозам, штормовой ветер до 20 м/с ожидается с 22 по 25 февраля. Кроме того, в регионе выпадут осадки. Снежный покров увеличится на 10–12 см, сообщает ИА «Ура.ру».

В ночные часы будет холодать до –30...–32 градусов, в дневные часы ожидается около –24 градусов. По мнению синоптиков, такая погода вполне типична для завершения зимы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра роман Вильфанд сообщил о потеплении в центральной части России в конце февраля. Термометры покажут –2...–5 градусов мороза.