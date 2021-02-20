Гидрометцентр обещает потепление в центре России в конце февраля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце месяца в центре России потеплеет. Температура вернется к норме 26 февраля, сообщает телеканал «Известия». Термометры покажут от 2 до 5 градусов мороза. Синоптики Гидрометцентра обещают, что погода будет умеренно мягкой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.