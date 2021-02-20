В Ереване сторонники оппозиции вышли на митинг с требованием отставки Пашиняна

Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, собрались на площади Свободы в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает 20 февраля корреспондент «Известий».

В центр города стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции и спецтехника.

Митинг организован «Движением спасения родины», куда входят 17 оппозиционных партий страны.

Во время акции оппозиции были задержаны лидер движения «Вето» Нарек Малян и президент общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян, пишет «Sputnik Армения».

Накануне в Ереване были задержаны экс-руководитель аппарата Национального собрания Ара Сагателян, политолог Карен Бекарян и их соратники Арам Саргсян и Мгер Авакян.

Акции протеста в Армении начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армянская оппозиция считает действия премьера предательством и капитуляцией. Активисты врывались в здание парламента Армении и требовали отставки главы кабмина. Пашинян же поддержал принятие соглашения, назвав его единственным способом завершения кровопролития.