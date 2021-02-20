Туристический маршрут «Дискавери в степи» появился в Ростовской области

В Ростовской области для путешественников придумали новый маршрут «Дискавери в степи» протяженностью 618 км. Он пройдет по трассе М-4 «Дон» с севера на юг.

«Маршрут рассчитан на три дня и включает в себя 15 локаций. При желании можно задержаться на недельку», — сказано в сообщении правительства региона.

Тур проходит по самым живописным местам области. В том числе туристы увидят древний город Азов и виноградники, информирует RostovGazeta. Ранее в число лучших для гастрономического туризма регионов вошла Ростовская область.

В Белгородской области центр инклюзивного туризма и социальной адаптации «Без границ» с середины мая начнет серию инклюзивных туристических маршрутов, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Также планируется запустить виртуальные туры на базе библиотеки, чтобы все желающие смогли увидеть красивые места России. Сопровождать туристов на инклюзивных маршрутах будут врач и психологи-волонтеры.