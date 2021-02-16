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Инклюзивные туристические маршруты появятся в Белгородской области

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В Белгородской области центр инклюзивного туризма и социальной адаптации «Без границ» во главе с Мариной Анисимовой с середины мая начнет серию инклюзивных туристических маршрутов, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Также планируется запустить виртуальные туры на базе библиотеки, чтобы все желающие смогли увидеть важные места России, достопримечательности.

Проект Марины Анисимовой получил поддержку Фонда президентских грантов, отмечает ресурс «Бел.ru». Сопровождать туристов на инклюзивных маршрутах будут врач и психологи-волонтеры, которых обучат проводить такие туры. Осенью 2021 года программу собираются расширить.

Почти 90 млн рублей будет направлено в текущем году на реализацию региональной программы «Доступная среда» в Хабаровском крае. Помимо формирования безбарьерной среды и адаптации жилья к потребностям инвалидов-колясочников, средства пойдут также на закупку средств реабилитации и создание условий для инклюзивного образования. В этом году финансирование программы увеличено до 89,5 млн рублей.

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