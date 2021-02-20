Жилье в Москве может в среднем подорожать на 5-10%

Квартиры в Москве в среднем подорожают на 5–10%. Роста цены на 15% ожидают в районах Дегунино, Северном, в Новомосковском округе. Цена квадратного метра может превысить 200 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия». Ожидается подорожание квартир в Бирюлёве — здесь начнется строительство новой радиальной линии метро. Во втором полугодии возможно снижение стоимости. Падение цен связано с грядущим окончанием льготной ипотеки под 6,5% и уменьшением спроса на рынке недвижимости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.