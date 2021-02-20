Пожар начался на складе на юге Москвы

Пожар начался в здании двухэтажного склада на юге Москвы по адресу Промышленная, дом 11А, строение 1, сообщает в субботу, 20 февраля, ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание зафиксировано на втором этаже.

«По предварительной информации, происходит возгорание на 2-м этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара выясняется», — приводит агентство сообщение пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

Ранее в субботу стало известно, что горит кровля Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Томске. Из театра самостоятельно эвакуировались 25 человек. На месте работают 20 единиц техники и около 70 человек личного состава.