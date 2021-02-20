Кровля театра загорелась в Томске на площади 1,5 тыс. кв. м

Кровля Театра юного зрителя (ТЮЗ) загорелась в Томске. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Возгорание в здании, расположенном в переулке Нахановича, возникло утром.

Из театра самостоятельно эвакуировались 25 человек. На месте работают 20 единиц техники и около 70 человек личного состава.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре в гостинице «Ювента» в Сочи. Информации о пострадавших также не поступало.