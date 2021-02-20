Автомобиль протаранил остановку на севере Москвы

Автомобиль «Волга» врезался в остановку общественного транспорта в Москве, водитель легковушки скончался на месте, сообщает 20 февраля РЕН ТВ.

Авария произошла на Хорошевском шоссе в 5:20.

Как стало известно телеканалу, водителю стало плохо за рулем, после чего он потерял управление машиной и протаранил пустую остановку, поэтому обошлось без пострадавших.

Столичное управление МВД выясняет подробности происшествия.

19 февраля грузовик столкнулся с легковым автомобилем на дороге в Татарстане. Один человек погиб, четверо получили травмы.